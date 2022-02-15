Движение транспорта перекроют на улице Киевской в Иркутске из-за ремонта теплосети

Движение перекроют из-за ремонта теплосети на улице Киевской в Иркутске

В Иркутске 16 февраля в 20:00 перекроют дорогу на улице Киевской – в направлении движения от переулка Пионерского до улицы Дзержинского. В районе дома №12 проведут диагностику и ремонтные работы по вскрытию тепловой сети. Об этом сообщают на официальной странице Иркутской энергосбытовой компании в Инстаграм.

- Предположительно, дорогу откроют на следующий день, 17 февраля в семь часов утра, - рассказали на официальной странице.

Все ремонтные работы можно посмотреть на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "Пробки".

Кроме того, в связи с ремонтом с 21:00 16 февраля по адресам переулок Пионерский, 4 и 4а отключат отопление. А восстановят теплоснабжение 17 февраля в 07.00.

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