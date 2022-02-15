Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков отметил в Иркутске день рождения тещи

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков приехал с семьей на Байкал. Фото: Народный ансамбль "Красная Горка"

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков приехал с семьей на Байкал. Один день исполнитель и его близкие провели в Иркутске, где они отпраздновали день рождения тещи исполнителя. В честь праздника Жуков пригласил в отель народный ансамбль «Красная Горка». На семейном торжестве присутствовали только супруга певца Регина Бурд, его мама, трое детей, няня и именинница Таисия Татаровская.

По словам исполнителей ансамбля, Сергей хотел устроить для любимой тещи душевное выступление. Сюрприз зятя оценила не только Таисия Федоровна, но и все члены семьи Жукова. Сегодня, 15 февраля, они планировали отправится на Байкал, чтобы провести здесь отпуск.

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