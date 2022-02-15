Ресурсный центр открылся в Академгородке Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске в Академгородке появился новый ресурсный центр. В нем жители города могут получить справки, обратиться к участковому или к работникам МКУ «Город». Новый центр находится по адресу Лермонтова, 323. В 2020 году это помещение администрации передал научный центр СО РАН, а ранее в нем находилось отделение банка. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На церемонии открытия обсудили вопросы о развитии Академгородка, - рассказали в администрации. – В ближайшие годы на улице Мелентьева, а также в микрорайоне «Союз» будут построены новые школы. В 2023 – 2026 годах планируется масштабная реконструкция Лермонтовской развязки.

До этого момента за шесть лет у территориального общественного сообщества не было подходящего места для работы. Совет ветеранов также менял несколько помещений. Но теперь они объединены в одном месте.

На данный момент в Иркутске уже есть 23 ресурсных центра. В них работают 50 соцорганизаций. Еще есть 37 пунктов по работе с жителями города. Там трудятся 150 участковых полиции.

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