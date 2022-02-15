Глава стройфирмы пойдет под суд за уклонение от 86 миллионов рублей налогов в Иркутске

Генеральный директор уклонялся от налогов, теперь он должен более 86 миллионов рублей в Иркутске

В Иркутске 41-летний мужчина, который руководил в 2015-2016 годах строительной компанией, уклонился от оплаты налогов на сумму более 86 миллионов рублей. На мужчину завели уголовное дело. Прокуратура Иркутской области отправила дело в суд. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры региона и Следственного комитета России по Иркутской области.

- Предприниматель организовал отражение в бухгалтерской отчетности и налоговом учете фиктивных сведений о взаимоотношениях с девятью контрагентами, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за этого стало ниже налогообложение на прибыль и на добавленную стоимость.

Часть долга по налогу на добавленную стоимость организация выплатила. Чтобы компания возместила остальной ущерб, на ее имущество наложили арест.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения.

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