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Происшествия15 февраля 2022 12:08

Страшное ДТП с двумя погибшими произошло в Эхирит-Булагатском районе

Два человека погибли, ребенок пострадал в ДТП в Эхирит-Булагатском районе
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Страшное ДТП с двумя погибшими произошло в Эхирит-Булагатском районе

Страшное ДТП с двумя погибшими произошло в Эхирит-Булагатском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Эхирит-Булагатском районе на автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, около 18 часов в районе поселка Олой столкнулись Hyundai и SsangYong. Водитель и пассажир первой иномарки погибли на месте аварии до приезда кареты скорой помощи. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

- Также с незначительный травмами в больницу доставлен несовершеннолетний пассажир автомобиля, который находился в детском удерживающем устройстве, - рассказали в ведомстве.

Водитель SsangYong травм не получил. На месте трагического ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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