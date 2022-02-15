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Происшествия15 февраля 2022 12:08

Водитель и пассажир Hyundai погибли в аварии 15 февраля в Иркутской области

Ребенок получил ушибы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Страшное ДТП с двумя погибшими произошло в Эхирит-Булагатском районе

Страшное ДТП с двумя погибшими произошло в Эхирит-Булагатском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Эхирит-Булагатском районе.

На автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» столкнулись Hyundai и SsangYong. Водитель и пассажир Hyundai скончались от полученных травм до приезда машины скорой. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

- Также с незначительный травмами в больницу доставлен несовершеннолетний пассажир автомобиля, который находился в детском удерживающем устройстве, - рассказали в ведомстве.

Второй водитель отделался лишь испугом. Ему помощь медиков не понадобилась. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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