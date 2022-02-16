Двух рыбаков нашли в зимовье спасатели на севере Иркутской области

Два рыбака ушли на рыбалку и не вернулись в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двое жителей города Киренска, 75 и 64 лет, пропали, отправившись 1 февраля на рыбалку на реку Нижнюю Тунгуску в районе деревни Нижнее Карелино, где нет сотовой связи. Рыбаки уехали на снегоходе «Буран». Все десять дней рыбаки хотели жить в зимовье. Обещали вернуться 10 февраля. Но в назначенную дату домой не вернулись. Их родные обратились в спасательную службу для поисков. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Для проведения поисковой работы в Киренский район была незамедлительно направлена группа спасателей в составе трех человек, - рассказали в ведомстве. - Половину пути проехали на автомобиле, а оставшуюся часть по труднодоступной местности, где накатана дорога лишь для техники высокой проходимости, преодолели на снегоходе.

Когда спасатели добрались до «зимнего домика», в нем находились живые и здоровые мужчины. Оказывается, они стали рисковать и возвращать домой по жуткому морозу. И правильно сделали. Ведь это могло стоить им жизни. Расстояние до ближайшего населенного пункта большое, и снегоход мог сломаться.

«Путешественников» доставили домой за семь часов.

По словам начальника Северного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Георгия Агафонова, рыбаки правильно оценили свои возможности.

Но не посмотрели на погоду перед походом и не взяли с собой спутниковый телефон. Что очень важно в таких мероприятиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В первом чтении принят закон, регулирующий размещение киосков в Иркутской области (подробности)

Черноволосая 67-летняя женщина с зелеными глазами разыскивается в Иркутской области (подробности)