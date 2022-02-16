Пожар в жилом доме произошел в Тайшете ночью 15 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Жители жилого дома по улице Чкалова в городе Тайшете не смогли спать спокойно сегодня ночью. 15 февраля в 23.43 по иркутскому времени там произошел пожар. На место выехала пожарно-спасательная служба. Об сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Бороться с огнем выехала пожарная служба в составе восьми человек из личного состава и две пожарных машины, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы быстро справились с пламенем за несколько минут. Ровно в двенадцать ночи пожар был локализован, а уже в 00:05, возгорание было ликвидировано.

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