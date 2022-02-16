Дома 3,5 тысяч семей проверят на пожарную безопасность в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Больше 300 домов неблагополучных и многодетных семей проверили на пожарную безопасность сотрудники МВД и МЧС в Иркутской области. Всего в Приангарье их насчитывается 3,5 тысячи. Также в рейдах участвуют представители комиссий по делам несовершеннолетних и центров социальной помощи семьям. Специалисты осматривают системы отопления, уделяя особое внимание исправности печей, электропроводки, а также соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе при использовании электроприборов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При этом инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют психологическую обстановку в семье, наличие конфликтов между его членами и методы воспитания детей, - отметили в ведомстве. - Родители предупреждаются о недопущении употребления спиртных напитков и прочих психоактивных веществ, что может привести к конфликтам и проявлению агрессии.

Вместе с тем полицейские узнают, как хорошо дети учатся в школе и чем занимаются в свободное от учебы время. Также специалисты проверяют наличие всей необходимой одежды и обуви.

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