Искал деньги на ипотеку. Электрик из Ангарска в поисках легких денег, отдал мошенникам более 5 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенники продолжают удачно «зарабатывать» огромные деньги на доверчивых жителях Иркутской области. Очередной их жертвой стал 43-летний скромный электрик из Ангарска. Судя по всему, мужчина устал жить на одну зарплату, да еще и платить с нее ипотеку. Поэтому, увидев в Интернете рекламу об инвестициях в известную ресурсодобывающую компаниию , он, не думая, решил получить легкий и быстрый заработок.

Итак, в мечте за легкими деньгами, электрик сразу оставил на сайте заявку для участия в «инвестиционном проекте». Вскоре, ангарчанину, как полагается, позвонил консультант и убедил скачать программу, а затем пройти быстрое «обучение» и сделать первый скромный взнос в 200 тысяч рублей. Мужчина внес и через несколько дней, увидев якобы растущую прибыль, перевел на счета аферистов еще 600 тысяч рублей.

Богател ангарский электрик, что называется, на глазах. Виртуально, разумеется. Но вскоре произошла первая проблема. Мошенники позвонили ему с номера, зарегистрированного в Великобритании, и рассказали, что его счет заблокирован из-за превышения лимита. Якобы, сибиряк уже заработал 20 тысяч долларов и для продолжения работы на инвест-платформе потребовалось заплатить за страховку и разблокировку счета еще 600 тысяч рублей. Мужчина отдал и эти деньги.

Преступники, поняв, что поймали «золотую рыбку», начали тянуть деньги у сибиряка на решение подобных проблем. К этому моменту, свои накопления у него уже закончились, и он начал занимать деньги у матери и брата. А еще пошел в банк и оформил несколько кредитов на себя и своих родственников.

- То, что его обманывают, ангарчанин понял, когда перевел мошенникам 5 миллионов 400 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Только после этого он пришел писать заявление в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Пока аферистов разыскивают, электрик думает, как расплатиться с такими огромными долгами. Ну а полицейские в очередной раз призывают сибиряков не верить предложениям быстрого заработка. Как правило, за «помощников в инвестировании» выдают себя мошенники.

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