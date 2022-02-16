3049 случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Иркутской области 16 февраля

За прошедшие сутки в Иркутской области зафиксировано 3049 случаев заболевания коронавирусом. Это больше на 111 человек, чем по данным 15 февраля. Всего на данный момент заражены 214762 человека. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Всего на лечении в медицинских учреждениях находятся 3979 человек, - уточнили в оперштабе. – Это меньше на 12 человек, чем вчера.

Получив отрицательный тест COVID-19, выписались из больницы за сутки 681 человек. А в общей сумме – 162078 выздоровевших.

С 15 по 16 февраля погибли от злополучной болезни 12 человек. Таким образом умерли уже 7842 инфицированных. От других болезней, не связанных с COVID, умерли 2 человека. За весь период с начала пандемии таких случаев 624.

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