Назначен новый руководитель Государственного архива Иркутской области. Фото: Государственный архив Иркутской области

Семен Жабинский назначен руководителем Государственного архива Иркутской области. В учреждении он работает около 12 лет и прошёл карьерный путь от ведущего архивиста. С 2014 года являлся главным хранителем фондов архива.

За многолетний добросовестный труд и активное участие в обеспечении сохранности Архивного фонда России награжден Почетной грамотой Федерального архивного агентства, памятным знаком «100 лет архивной службы России».

Семен Жабинский родился в 1987 году в городе Саянске Иркутской области. В 2010 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «история», в 2013 году – Байкальский государственный университет экономики и права по специальности «юриспруденция».

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