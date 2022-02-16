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Общество16 февраля 2022 7:04

Жителей Братска приглашают на открытие масленичной недели 27 февраля

Праздник пройдет в Архитектурно-этнографическом музее «Ангарская деревня им. О. Леонова»
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Жителей Братска приглашают на открытие масленичной недели

Жителей Братска приглашают на открытие масленичной недели

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Братска приглашают на открытие масленичной недели. Праздник пройдет в Архитектурно-этнографическом музее «Ангарская деревня им. О.Леонова» 27 февраля с 12:00 до 15:00. Об этом сообщают в Instagram-аккаунте музея.

- Будем изучать масленичные традиции, повеселимся и попытаемся пробудить весеннее солнце, - рассказали в соцсетях «Ангарской деревни».

Также организаторы отметили, что в торжестве могут участвовать все члены семьи, а главным событием станет традиционное сожжение чучела.

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