Магазин под видом комиссионки выдавал потребительские займы под залог в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске прервали незаконную деятельность комиссионного магазина, который под видом купли-продажи электроники и бытовой техники выдавал потребительские займы. По требованию прокуратуры представителю компании выписан административный штраф. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Работниками магазина у населения выкупалось имущество, которое затем гражданин мог выкупить обратно за большую сумму, чем получил при продаже, - объяснили в ведомстве.

Право на ведение такой деятельности имеют только кредитные организации и ломбарды, которые, в свою очередь, записаны в госреестр банка России. «Комиссионку» проверили, на этом учете она не состоит.

На компанию возбудили дело об административном правонарушении. Мировой суд выписал штраф на 30 тысяч рублей.

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