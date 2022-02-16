Масленичные гуляния пройдут в этнографическом музее «Тальцы» 5 и 6 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области готовятся к проводам зимы. 5 и 6 марта в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» состоятся большие масленичные гуляния. Торжество пройдет с 12.00 до 16.00. Однако организаторы заранее предупреждают, что возможность проведения массового праздника напрямую зависит от эпидемиологической обстановки. Посетителей просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

- В программе для вас: народные игры и забавы, поедание блинов, «масленичныи » столб, русские хороводы, пляски, песни, выступления фольклорных коллективов, фотозоны, ярмарка-продажа ремесленных изделии , - рассказали на официальном сайте музея.

Главным событием станет традиционное сжигание чучела. В кармашек куклы можно будет положить записку с описанием своих проблем, которые, по народному поверью, растают вместе с дымом.

Билет возможно приобрести по Пушкинской карте.

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