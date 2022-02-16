В Иркутской области женщина застала дома грабителя во время кражи еды из холодильника Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительницу поселка Кутулик ждала интересная находка в собственном доме. Ночью, включив на кухне свет, она увидела незнакомца. Мужчину присутствие хозяйки нисколько не смутило, и он продолжил складывать в сумку продукты из ее холодильника. Затем, прихватив награбленное, в том числе телевизор и миксер, сибиряк сбежал с места преступления. Конечно, вскоре потерпевшая позвонила в полицию и наглого вора задержали. Суд признал 56-летнего мужчину виновным в грабеже. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 2 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в ведомстве.

Суд учел, что на счету мужчины уже были судимости за грабеж. Также вор несколько раз залазил в дом женщины, чтобы забрать мелкую электротехнику и продукты.

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