До 72 штук в год увеличат производство самолетов МС-21 в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серийное производство самолетов МС-21 увеличат до 72 штук в год. Его реализуют на базе инвестиционной программы иркутского авиационного завода. Эта программа рассчитана на 2021-2026 годы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» является одним из базовых предприятий Иркутской области, формирующим экономику региона, - отметили в пресс-службе ведомства.

Такое предложение было выдвинуто в ходе обновления соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и государственной корпорацией «Ростех», которое было заключено в 2013 году.

Также планируется приобрести в 2022 году в лизинг 40 автобусов с наполняемостью более, чем сто человек.

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