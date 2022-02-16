В Иркутской области за год выросла смертность и упала рождаемость Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области появились данные о демографическом положении за 2021 год. По данным Иркуткстата, с января по декабрь прошлого года умерли 41,7 тысяч человек, а родились 26,1 тысяч малышей. В 2020 году ситуация обстояла лучше. Тогда родились 27,1 тысяч младенцев, а умерли 35,5 тысяч человек. .

- По сравнению с 2020 годом число новорожденных уменьшилось на 3,9%, а умерших возросло на 17,3%, - рассказали в ведомстве. - При этом следует отметить сокращение младенческой смертности - со 167 до 139 человек, умерших на первом году жизни.

Еще увеличилась естественная убыль населения – на 7212 человек по сравнению с 2020 годом. В прошлом году убыло 15651 человек. Прироста населения зафиксировано не было.

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