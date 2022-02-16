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Общество16 февраля 2022 10:37

Названы адреса, где отключат свет в Иркутске 17 февраля

Свет отключат в части Иркутска из-за плановых работ на электросетях 17 февраля
Татьяна Колядина
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Названы адреса, где отключат свет в Иркутске 17 февраля

Названы адреса, где отключат свет в Иркутске 17 февраля

17 февраля в Иркутске отключат электроэнергию из-за плановых работ на электросетях. Света не будет в некоторых домах Ленинского, Октябрьского, Свердловского района, в садоводствах. Но больше всего адресов в Правобережном округе. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в инстаграм.

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, - уточнили на официальной странице. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Адреса в Ленинском районе

Адреса в Ленинском районе

В ремонтные работы войдет восстановление схемы, ремонт привода, устранение дефектов, регулировка напряжения, подключение новой электроустановки и другое.

Адреса в Октябрьском районе

Адреса в Октябрьском районе

Ареса в Правобережном округе

Ареса в Правобережном округе

Адреса в Свердловском районе

Адреса в Свердловском районе

Адреса садоводств

Адреса садоводств

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