Названы адреса, где отключат свет в Иркутске 17 февраля
17 февраля в Иркутске отключат электроэнергию из-за плановых работ на электросетях. Света не будет в некоторых домах Ленинского, Октябрьского, Свердловского района, в садоводствах. Но больше всего адресов в Правобережном округе. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в инстаграм.
- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, - уточнили на официальной странице. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
Адреса в Ленинском районе
В ремонтные работы войдет восстановление схемы, ремонт привода, устранение дефектов, регулировка напряжения, подключение новой электроустановки и другое.
Адреса в Октябрьском районе
Ареса в Правобережном округе
Адреса в Свердловском районе
Адреса садоводств
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Иркутской области за год выросла смертность и упала рождаемость (подробности)
В первом чтении принят закон, регулирующий размещение киосков в Иркутской области (подробности)