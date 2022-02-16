Сквер рядом с Иркутской ГЭС начнут благоустраивать в 2022 году. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске пройдет благоустройство Сквера гидростроителей, расположенного вдоль улицы Безбокова рядом с Иркутской ГЭС. Проект уже готов. Его общая стоимость - более 60 миллионов рублей. К первому этапу работ приступят в этом году. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Концепция благоустройства сквера максимально учитывает пожелания горожан. Планируется установка стел, посвященных героям труда Иркутской области, - рассказали в администрации города.

На территории также планируют установить световые качели, кинетические скульптуры и арт-объекты, связанные с историей Иркутской ГЭС.

Вместе с этим в этом году с другой стороны плотины будет установлена стела «Город трудовой доблести». А напротив памятника Ленину обустроят фонтан. Он будет состоять из четырех элементов, символизирующих каскад ГЭС на Ангаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области отшельник застрелил молодую пару в собственном доме. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 19 лет. (подробности)

В Иркутской области за год выросла смертность и упала рождаемость. Количество смертей превышает число новорожденных более, чем в полтора раза. (подробности)