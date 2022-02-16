Лебеди остались на зимовку в Иркутской области, несмотря на 40-градусные морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы заповедника «Заповедное Прибайкалье» заметили лебедей-кликунов на озере Агульском. Живут длинношеие птицы там уже больше недели. Это событие, действительно, необычное, если учесть, что столбик термометра в тех местах опускается ниже 40 градусов. Даже сотрудники за всю историю Тофаларского заказника припомнить подобного не могут. Обычно лебеди лишь гнездились в этих краях, но никогда не зимовали.

- Из-за низких температур и связанной с ними дымки сфотографировать птиц не удаётся: они не подпускают к себе близко, а мы не хотим их тревожить, - рассказывает руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь. – Предполагаем, что лебеди переживают стужу в истоке реки Агул. Он даже в сильные морозы благодаря быстрому течению не замерзает на протяжении 3 – 5 километров, там тёплая вода выходит из-под почти метровой толщины озёрного льда. Ещё на озере есть полынья. Она связана с впадением притока – реки Сигач, размером небольшая: метров 100 на 30. Похоже, птицы ею тоже пользуются.

Специалисты надеются, что зимовка лебедей пройдет без проблем. Тем более что, по данным зимних учётов, в Тофаларском заказнике существенно прибавилось хищников: рысей и росомах, при этом был отмечено присутствие кабана, а такое случается раз в несколько лет.

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