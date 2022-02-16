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Общество16 февраля 2022 11:39

Стоимость проекта Южного обхода Иркутска снизилась в результате аукциона до 2, 9 млн. рублей

Компания предложила вариант в два раза дешевле
Татьяна Колядина
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Стала известна организация, которая спроектирует Южный обход Иркутска

Стала известна организация, которая спроектирует Южный обход Иркутска

Завершен конкурс на выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования строительства автодороги Южный обход в Иркутске. Победившая компания предложила наиболее низкую стоимость по контракту – 2, 9 миллионов рублей. Хотя ранее заявленная цена была больше почти в два раза – 6 944 миллиона рублей. Об этом сообщают на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

- В конкурсе участвовали три организации, - рассказали в протоколе проведения итогов конкурса. – Обе снизили цену - одна до 6, 6 миллионов рублей, вторая - до 6, 2 миллионов рублей.

Напомним, правительство региона заявило о необходимости создания Южного обхода еще в марте 2020 года. Тогда рассказали, что он соединит Смоленщину и микрорайоном Юбилейный. Общая его длина 20 километров. Планировалось, что обход будет по дорогам – с объездной микрорайонов Университетский и Первомайский и по улице Фаворского. А кроме того, нужно улучшить развязку на Лермонтова у Ледового дворца.

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