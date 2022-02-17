Уровень безработицы в Иркутской области упал до 0,9% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области уровень занятости по итогам 4 квартала 2021 года достиг допандемийных показателей – 58% или больше миллиона трудоустроенных человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился до минимальных значений 0,9%. Таким образом, регион выполнил задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают в пресс-службе министерства труда и занятости Иркутской области.

- Проводилось трудоустройство и обучение граждан, организация их предпринимательской деятельности, заключение социальных контрактов и иные меры по обеспечению занятости населения, - рассказали в минтруда региона. - Мероприятиями было охвачено 94 тысячи человек, обеспечена занятость 31 тысячи человек.

На эти цели из регионального бюджета направлено около 47 миллионов рублей.

51% вахтовиков в Приангарье трудоустроены. Для этого профильным министерством были проведены информационная кампания и ярмарки вакансий. Также работу нашли более 60% молодых специалистов.

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