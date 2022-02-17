Задержаны похитители спецодежды и 300 метров кабеля с железнодорожной станции в Ангарске

Задержаны похитители кабеля и спецодежды с ж/д станции в Ангарске

В Ангарске четверо мужчин забрались в хранилище железнодорожной станции, а затем украли оттуда спецодежду и срезали с козлового крана кабель длиной около 300 метров. Злоумышленников задержали транспортные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии. Против подозреваемых возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

- Украденная спецовка была найдена при проведении обысков по местам проживания предполагаемых злоумышленников, - рассказали в ведомстве. – Трехсотметровый провод, как рассказали задержанные, они обожгли и сдали в местный пункт приема металла, а полученные деньги разделили между собой и потратили на личные нужды.

А ко всему прочему, в квартире одного из преступников полицейские нашли 12 патронов калибра 7,62 миллиметров, хранившихся без разрешения.

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