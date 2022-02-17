16 газовых баллонов вынесли из пожара в строящемся доме под Иркутском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске спасатели продолжают работать на месте пожара в поселке Маркова Иркутского района. Там ночью 17 февраля загорелся строящийся дом. Сообщение о задымлении в двухуровневом цоколе поступило на номер «101» в 00:24. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту были направлены 4 автоцистерны, штабной автомобиль, 18 человек личного состава, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия первого подразделения внутри помещений была высокая температура, наблюдалось плотное задымление. По словам охраны, внутри находились газовые баллоны.

В 06:39 пожар был локализован, открытое горение удалось потушить в 07:20. Из помещений пожарные эвакуировали 16 газовых баллонов.

Огонь уничтожил деревянную опалубку строящегося дома на площади 570 метров. К сожалению, возгорание обнаружили слишком поздно. Погибших, травмированных нет. Причину произошедшего устанавливают дознаватели МЧС.

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