Число летальных случаев из-за коронавируса в Иркутской области приближается к 8 тысячам

2952 новых случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 17 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области продолжается борьба с коронавирусом. Заболевших с каждым днем все больше. Так в регионе 17 февраля выявлено 2952 новых случая заражения коварной инфекцией. С начала пандемии заболели 217 714 жителей. В больницах области лечение проходит 3971 пациент с диагнозом COVID, это на 8 человек меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За прошедшие сутки выздоровели 695 жителей Иркутской области, за все время - 162 773, - рассказали в оперштабе. - Не смогли справиться со страшной болезнью 15 человек.

Количество летальных случаев из-за коронавируса в Приангарье выросло до 7857. От иных, не связанных с COVID-19 заболеваний, скончались 625 человек.

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