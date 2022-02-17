Ангарчанин попал в больницу с ожогами, спасая свой дом от огня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошел ночью 17 февраля в садоводстве «Протока» в Ангарске. Очевидца сообщили об этом в экстренные службы в 00:46. К месту пожара были направлены три пожарных расчёта. Когда спасатели прибыли по адресу, дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение крыши и потолка по всей площади. Огонь в любую минуту мог перекинуться на соседние дачи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В течение трёх часов продолжалось тушение и ликвидация последствий пожара, - рассказали в ведомстве. - Общая площадь составила 24 квадратных метра. От огня спасено 3 строения.

Хозяин загоревшегося дома, мужчина 1962 года рождения, был госпитализирован в больницу с ожогами. Дознаватели МЧС России, опросив пострадавшего и осмотрев место пожара, выяснили, что пожар начался из-за короткого замыкания электросети.

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