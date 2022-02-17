Суд отклонил апелляционную жалобу иркутской компании на отказ в признании ФК "ЦСКА" банкротом

Суд отклонил апелляционную жалобу иркутской компании на отказ в признании ЦСКА банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу иркутской компании. 15 февраля фирма подала апелляцию об отказе признать московский футбольный клуб ЦСКА несостоятельным, то есть банкротом. Об этом сообщают на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда в картотеке дел.

- Заявление иркутской компании о признании футбольного клуба изначально было подано с нарушением требованием статьи «О несостоятельности (о банкротстве)», - отметили в определении арбитражного суда города Москвы.

В 2021 году с футбольного клуба суд взыскал 348,4 миллиона рублей. Но 10 декабря 2021 года определением арбитражного суда Московского округа взыскание было приостановлено. Прошло меньше трех месяцев, и иркутская компания подала заявление о признании банкротом ЦСКА. Именно потому, что прошло мало времени, суд отклонил это заявление.

Напомним, в 2013 году компания заключила контракт на строительство стадиона с офисами и гостиницей за 11 миллиардов рублей. Но не уложилась в назначенные сроки. Иркутская компания обратилась в суд.

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