Слюдянку планируют объединить с четырьмя соседними поселениями. Фото: Администрация Слюдянки

Публичные слушания прошли в Слюдянке. Город предлагают объединить его с четырьмя соседними поселениями, создав Слюдянский муниципальный округ. Речь идет о Култуке, селах Быстринское, Маритуй и поселке Порт Байкал. Об этом сообщают на сайте администрации города.

- По результатам публичных слушаний принято рекомендательное решение: Одобрить проект решения Думы Слюдянского муниципального образования, - говорится в сообщении.

Также во время публичных слушаний городской думе дана рекомендация принять проект образования Слюдянского муниципального округа.

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