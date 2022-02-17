Женщину-инвалида незаконно оставили без пенсии в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области незаконно оставили без страховой пенсии женщину-инвалида. По нарушении прав жительницы Слюдянского района прокуратура провела проверку. Дело направила в суд для выяснения обстоятельств. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что женщине после смерти супруга отказано в назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца, - рассказали в ведомстве.

При подаче заявления у женщины не было документов, которые могли бы подтвердить, что она находится на иждивении умершего мужа. Женщина имеет вторую группу инвалидности.

По итогу, прокурор отправил в суд заявление для проверки того, что жена умершего действительно находится на попечении. Жительнице Слюдянского района назначили страховую пенсию.

Прокуратура района проконтролирует поступление выплат.

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