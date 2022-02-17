Упрощенный порядок установления и продления инвалидности в Иркутске продлят до 1 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встать на учет или продлить инвалидность теперь можно удаленно до 1 июля 2022 года. Такая мера была был принята из-за непростой ситуации с коронавирусом. Врачи работают по этой схеме уже около два года. А пока не вступил в силу этот проект, предыдущий будет действовать до 1 марта. Об этом сообщают в администрации города Иркутска.

- Благодаря таким принятым мерам только в 2021 году группу инвалидности и категорию «ребенок-инвалид» автоматически на полгода продлили почти 28 тысячам жителей, а в январе наступившего года – более 2400 гражданам, – рассказала главный эксперт по медико-социальной экспертизе Иркутской области Наталья Рыбченко.

Чтобы пройти медэкспертизу, людям не придется специально для этого приходить в бюро. Все нужные документы в медико-социальную экспертизу поступят из медорганизаций по защищенному каналу. Когда будет готова справка об инвалидности с программами реабилитации и абилитации, ее отправят заказной почтой. Помимо этого, тех, кому нужно направление на МСЭ, освидетельствуют заочно.

Рассматривается еще один проект, который сменит действующие временные меры. Благодаря ему, встать на учет или продлить инвалидность можно так же просто. После его принятия сохранятся плюсы предыдущей схемы. А также жители области могут выбрать сами – пройти осмотр лично или удаленно.

Жители Иркутской области могут задать вопросы врачам-специалистам, не приходя на прием. К примеру, почтой, на сайте, кинуть письмо в специальные ящики бюро и по звонку на горячую линию.

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