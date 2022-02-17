Все школы в Иркутске вышли с дистанционного обучения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске все школы вышли с дистанционки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на данные департамента образования комитета по социальной политике и культуре.

- На дистанционном обучении остаются три класса, - отметили специалисты департамента.

Тем временем, в Иркутске 17 февраля выявили 1546 новых случаев заражения COVID-19. Всего в столице региона с начала пандемии их было зафиксировано 86 853. В целом по региону 2952 заболевших за сутки. В больницах области лечение проходит 3971 пациент с диагнозом COVID. Количество летальных случаев из-за коронавируса в Приангарье выросло до 7857, коварная болезнь забрала жизни еще 15 человек.

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