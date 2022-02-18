Здание-памятник на улице Урицкого в Иркутске выставили на продажу

В Иркутске выставлено на продажу здание-памятник на улице Урицкого Фото: Татьяна Колядина

В Иркутске на продажу на Авито выставлено здание-памятник на одной из центральных торговых улиц - на Урицкого. Цена за строение 178 миллионов рублей. Раньше постройка использовалась под торговлю. Вот и теперь предлагают использовать его по торговому назначению - в объявлении говорится, что продается готовый арендный бизнес. Его площадь 769,2 квадратных метра.

- Строение имеет отдельные входы в магазины, высокие потолки - все это создает комфорт и удобство для арендаторов, - говорится в объявлении.

По словам хозяина, в здании есть все, что нужно: охранная система, автоматическая система, оповещающая о пожаре, центральное теплоснабжение, вода, водоотведение и электричество.

Здание было построено еще в 1880-е годы. Оно находится на охране объектов культурного наследия. У здания интересный и уникальный декор. С внешней стороны оно украшено нишами, филенками, пилястрами с капителями, базами и постаментами.

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