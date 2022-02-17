10-летняя девочка без вести пропала в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске пропала 10-летняя школьница. Мать Дианы Петуховой рассказала, что днем девочка девочка ушла из магазина на улице Советская,170 и не вернулась домой. Ребенка объявили в розыск. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Горожан, узнавших девочку на фото и владеющих информацией о ее местоположении, просят связаться с полицией, - обратились к иркутянам в ведомстве.

Школьницу разыскивают полицейские и волонтеры. Девочка была одета в сиреневый пуховик с рисунком бело-черного цвета, лосины серо-черного цвета, угги красного цвета. На голове у нее в момент пропажи была сиреневая вязаная шапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волонтеры рассказали о матери с двумя детьми из Бурятии, которая попала в рабство, уехав на заработки в Москву. Мать с двумя детьми из Бурятии попала в рабство в Воронежской области, уехав на заработки. (подробности)

Учительница приехала в село в Иркутской области ради подъемных и сгорела заживо в доме со старой проводкой. Разбираемся, почему педагогу предоставили старое жилье и почему она не хотела из него переезжать. (подробности)