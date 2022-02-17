В Иркутске завершены поиски пропавшей 10-летней девочки

В Иркутске полицейские завершили поиски 10-летней девочки, которая пропала 17 февраля. Мать школьницы рассказала сыщикам, что днем девочка девочка ушла из магазина на улице Советская,170 и не вернулась домой. Ребенка объявили в розыск. Поиски, к которым подключились волонтеры, продолжались несколько часов и завершились успешно.

- Девочка найдена в районе улицы Депутатская, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - С ней все хорошо.

Подробности того, где все это время находился ребенок, пока неизвестны. Полицейские выясняют все обстоятельства ее исчезновения.

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