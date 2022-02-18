Стоимость проезда по маршруту №27 увеличится в Иркутске с 14 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стоимость проезда по маршруту № 27 вырастет в Иркутске с 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, проехать в транспорте по данному маршруту в областном центре с 6 утра до восьми вечера можно будет за 25 рублей, а после 20.00 проезд будет стоить уже 30 рублей.

- Об этом уведомил перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки по данному маршруту, - отмечают в администрации Иркутска.

Напомним, что в декабре прошлого года также возросла стоимость проезда на еще пяти автобусных маршрутах – это маршруты № 4к, №28, №81, №83 – подробности здесь.

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