Пожар произошел на промзоне под Усть-Илимском из-за неправильного использования электротехники Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне, днем 17 февраля, крупный пожар произошел под Усть-Илимском. Там загорелся гаражный бокс. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 13.57. На территорию промзоны выехали 4 пожарных расчёта. Когда спасатели прибыли по адресу, работники уже эвакуировали всю технику. Огнем была охвачена крыша на площади 600 квадратных метров. На тушение открытого пламени ушло около часа. Удалось спасти два соседних здания. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По предварительной информации, причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, - рассказали в ведомстве. - Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Всего за сутки в Приангарье произошло 12 пожаров. Горели частный жилой дом, 4 дачных дома в садоводствах, 2 хозяйственные постройки, 2 гаражных бокса и неэксплуатируемое строение.

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