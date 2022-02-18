Гаражный бокс загорелся в Усть-Илимском районе 17 февраля

Пожар произошел на промзоне под Усть-Илимском из-за неправильного использования электротехники Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне, днем 17 февраля, крупный пожар произошел под Усть-Илимском. Там загорелся гаражный бокс. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 13.57. На территорию промзоны выехали 4 пожарных расчёта. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения горела кровля железобетонного строения на площади 600 квадратных метров, - рассказали в ведомстве. - В 15:27 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара огнем уничтожена кровля. Два соседних строения, нежилое здание и хозяйственная постройка, были спасены от огня.

По предварительной информации, причиной пожара могло послужить нарушение правил пожарной безопасности при использовании электротехники.

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