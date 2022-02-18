В полиции рассказали, как проходили поиски пропавшей в Иркутске 10-летней школьницы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне вечером, 17 февраля, полиция сообщила о пропаже 10-летней девочки в Иркутске. По словам мамы Дианы Петуховой, они вместе были в магазине на улице Советской, когда ребенок незаметно вышел из павильона и убежал в неизвестном направлении. Женщина пыталась найти дочь самостоятельно, но позже обратилась за помощью правоохранителей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На розыск ребенка сориентировали наружные наряды полиции, сформировали поисковые группы из числа сотрудников уголовного розыска, инспекторов ПДН, участковых уполномоченных, а также добровольцев поисковых отрядов, - рассказали в ведомстве. - Сведения с описанием внешности девочки и контактных данных инициаторов розыска размещались в социальных сетях и средствах массовой информации.

Около 21:00 вечера того же дня полицейские заметили девочку, похожу по приметам на пропавшую Диану. Она была найдена живой и здоровой на одной из улиц города. Однако причина поступка ребенка остается непонятной. С девочкой работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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