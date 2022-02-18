Названы адреса, где в Иркутске отключат свет 18 февраля

Названы адреса, где не будет света в Иркутске 18 февраля

В Иркутске рассказали, в каких домах не будет света 18 февраля. Электроэнергию отключат в некоторых домах Ленинского, Правобережного, Октябрьского и Свердловского районов. Это связано с проведением плановых работ на электросетях. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в Инстаграм.

Адреса в Ленинском районе

- Подачу электроэнергии восстановят в промежутке от 17.00 до 18.00, - уточнили на официальной странице. - В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен.

Адреса в Октябрьском районе

В некоторых домах Ленинского района ремонт будет состоять в восстановлении схемы, перевода нагрузки и переподключения самонесущего изолированного провода.

Адреса в Правобережном районе

В Свердловском районе отрегулируют напряжение, заменят разъединители и проведут другие работы.

Адреса в Свердловском районе

В Правобережном – ремонт вводного устройства. В Октябрьском – дольют масло.

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