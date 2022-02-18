Всплеск гибели людей на пожарах зафиксировали в Иркутской области. Фото: Алена Мартынова

В Иркутской области зафиксировали резкое ухудшение оперативной обстановки в связи с пожарами. Выросло число случаев гибели людей. В связи с этим с 7 февраля до особого распоряжения личный состав Главного управления МЧС России по Иркутской области переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- На сегодняшний день одновременный рост пожаров и гибели на них людей зарегистрирован на территории Бодайбинского, Зиминского, Куйтунского, Тайшетского, Чунского районов. Рост гибели превысил прошлогодние показатели в городах Братске и Тулуне, в Качугском, Слюдянском, Усть-Кутском и Эхирит-Булагатском районах, - рассказали в ведомстве.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 747 пожаров, на которых погибли 43 человека, 31 человек получил травмы.

В регионе будут проведены профилактические беседы с жителями. Их главной целью станет - убедить людей устанавливать в домах пожарные извещатели и следить за исправностью нагревательных приборов.

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