Водитель пикапа сбил 13-летнего школьника и скрылся с места ДТП в Бодайбо Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП с участием ребенка произошло накануне, 17 февраля, в Бодайбо. Там 64-летний водитель пикапа Toyota Hilux сбил 13-летнего школьника. В момент аварии мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода. Вместо того, чтобы ему помочь, мужчина решил скрыться с места происшествия, однако его быстро нашли и привлекли к ответственности за оставление места ДТП. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате ДТП ребенок получил травмы, - отметили в ведомствах.

Прокуратура Бодайбо проведет проверку исполнения законодательства в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, с начала года в Иркутской области произошло 34 ДТП с участием детей и подростков. С участием несовершеннолетний пешеходов зафиксировано 15 аварий.

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