Иркутская бизнес-леди "кинула" на десятки миллионов около 60 вкладчиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области осудят главу кредитного кооператива. 51-летняя женщина активно рекламировала услуги своей компании в Иркутске и Улан-Удэ, где и располагались ее офисы. Она заключала с людьми договоры, согласно которым организация обещала выплачивать вкладчикам компенсацию за использование их личных сбережений до 41% годовых. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- За период деятельности финансовой организации руководитель путём обмана и злоупотребления доверием завладела сбережениями 58 вкладчиков. Общая сумма ущерба превысила 40 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.

Во время расследования уголовного дела было допрошено более 130 человек, в том числе потерпевшие и свидетели. Организовано более 50 очных ставок, 4 обыска, как в Иркутске, так и в Улан-Удэ. Кроме того, для доказательства вины проведено более 70 экспертиз, в том числе технико-криминалистические, почерковедческие и бухгалтерские.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

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