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Общество18 февраля 2022 5:35

Плановую госпитализацию возобновили в Ивано-Матренинской детской больнице в Иркутске

Снова записаться на прием возможно в четыре отделения
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Плановую госпитализацию возобновили в Ивано-Матренинской детской больнице в Иркутске

Плановую госпитализацию возобновили в Ивано-Матренинской детской больнице в Иркутске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске плановую госпитализацию возобновили в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Приказ опубликовали в официальном Instagram аккаунте медицинского учреждения.

- Уважаемые родители, у нас хорошие новости - открыта плановая госпитализация в отделения урологии, офтальмологии, нейрохирургии, а также в отделение хирургии № 3, в том числе стоматология, - обратились к иркутянам в соцсетях больницы.

Приказ о возобновлении плановой госпитализации. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Приказ о возобновлении плановой госпитализации. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Также врачи напомнили, что плановая госпитализация пациентов доступна только по предварительной записи. Сделать это можно, позвонив по телефону.

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