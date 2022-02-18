Плановую госпитализацию возобновили в Ивано-Матренинской детской больнице в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске плановую госпитализацию возобновили в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Приказ опубликовали в официальном Instagram аккаунте медицинского учреждения.

- Уважаемые родители, у нас хорошие новости - открыта плановая госпитализация в отделения урологии, офтальмологии, нейрохирургии, а также в отделение хирургии № 3, в том числе стоматология, - обратились к иркутянам в соцсетях больницы.

Приказ о возобновлении плановой госпитализации. Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Также врачи напомнили, что плановая госпитализация пациентов доступна только по предварительной записи. Сделать это можно, позвонив по телефону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономист из Иркутска «одела» недоношенных малышей в вязаные шапочки и пинетки размером с мизинец. Иркутянка связала крохотные пинетки и носочки для Ивано-Матренинской детской больницы. (подробности)

Угрожает ли нам «суперкоронавирус»? На вопрос ответил иркутский инфекционист. Общее число инфицированных случаев COVID-19 в Иркутской области с начала пандемии достигло 217 714. (подробности)