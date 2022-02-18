Больше 3 тысяч заболевших коронавирусом выявлено в Иркутской области за сутки

Еще 3015 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 18 февраля. В общей сумме в Иркутском регионе обнаружено 220729 тысяч заболевших. В больницах лечение проходят 3983 пациента, что больше на 12 человек, чем 17 февраля. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За сутки выздоровели 1434 жителей Иркутской области, - рассказали в оперштабе. - С начала пандемии отрицательный тест по COVID-19 получили 164207 человек.

Количество летальных исходов за сутки составляет 16 человек. Теперь число смертей выросло до 7873 человек. От других болезней, не связанных с COVID-19, в минувшие сутки никто не умер. Сумма таких случаев осталась прежней – 625 человек.

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