Иркутск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 6:12

Мебельную фирму закрыли в Усолье-Сибирском из-за многочисленных нарушений

Также компании выписали 10 тысяч рублей штрафа
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мебельную фирму закрыли в Усолье-Сибирском из-за многочисленных нарушений

Мебельную фирму закрыли в Усолье-Сибирском из-за многочисленных нарушений

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большое количество жалоб от клиентов поступало на работу мебельной фирмы в Усолье-Сибирском. В течение 2021 года таких обращений было семь. Была проведена проверка. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Установлено, что компания осуществляла деятельность с грубыми нарушениями требований действующего законодательства, неоднократно допускала нарушения прав потребителей, правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, - отметили в ведомстве.

Оказалось, что несмотря на договоренность о сроках доставки и своевременной оплате товара, фирма свои обязательства не исполняла.

Роспотребнадзор попросил суд закрыть организацию за нарушения. Иск был удовлетворен. Также руководству компании выписали штраф в 10 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всплеск гибели людей на пожарах зафиксировали в Иркутской области. В Иркутской области МЧС перешло на усиленный режим работы из-за участившихся пожаров. (подробности)

В полиции рассказали, как проходили поиски пропавшей в Иркутске 10-летней школьницы. МВД: пропавшую в Иркутске 10-летнюю девочку нашли живой и здоровой. (подробности)