Мебельную фирму закрыли в Усолье-Сибирском из-за многочисленных нарушений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большое количество жалоб от клиентов поступало на работу мебельной фирмы в Усолье-Сибирском. В течение 2021 года таких обращений было семь. Была проведена проверка. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Установлено, что компания осуществляла деятельность с грубыми нарушениями требований действующего законодательства, неоднократно допускала нарушения прав потребителей, правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, - отметили в ведомстве.

Оказалось, что несмотря на договоренность о сроках доставки и своевременной оплате товара, фирма свои обязательства не исполняла.

Роспотребнадзор попросил суд закрыть организацию за нарушения. Иск был удовлетворен. Также руководству компании выписали штраф в 10 тысяч рублей.

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