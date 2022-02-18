В Иркутской области едва не обманутая аферистами домохозяйка встретила у банкомата полицейских Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Накануне, 17 февраля, жертвой мошенников едва не стала домохозяйка из Усть-Ордынского. Схема классическая. Женщине позвонили якобы сотрудник банка и убедили ее снять все свои деньги, чтобы поместить на «безопасный счет». Домохозяйка направилась к банкомату, где планировала перевести 300 тысяч рублей. Однако у терминала ее ждали полицейские. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Офицеры объяснили женщине, что она разговаривает с злоумышленниками, попросили ее прекратить диалог и пригласили в отдел полиции, где провели с ней профилактическую беседу – разъяснили наиболее распространенные у мошенников схемы обмана и способы противодействия им, - рассказали в ведомстве.

Сибирячка поблагодарила полицейских, которые спасли ее сбережения от аферистов.

За три месяца правоохранителям удалось отговорить больше 100 жителей региона переводить деньги мошенникам. Это происходило в момент, когда жертвы обмана уже были в шаге от потери крупных сумм.

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