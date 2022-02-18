Морозы до -36 градусов ожидаются в выходные в Иркутской области

Холод и стужу обещают синоптики в выходные в Иркутской области

Не успели жители Иркутской области вволю насладиться относительно теплой погодой, как на следующий день столбик термометра вновь опустится ниже -21 градуса и продержится на этих отметках все выходные. 19 и 20 февраля синоптики обещают сильный холод. Ночью температура упадет до -21, -26 градусов, при прояснении до -36 градусов, также ожидается ветер от 5 до 10 метров в секунду. А днем воздух прогреется до -16, -23 градусов при облачной погоде, при солнечной – до -8, -13, западнее – до -3. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 20 февраля температура ночью -11,-16 градусов, при прояснении -21,-26, днем -4,-9, местами -14,-19, - рассказали в ведомстве.

В Катангском районе и в северо-восточных районах будет гораздо холоднее – ночью до -36, при прояснении – до -26 градусов, а днем холод чуть сбавит обороты: от -13 до -18, а где-то до -24.

В Иркутске погода в выходные ожидается теплее, чем по области. Ночью температура опустится до -23 градусов, днем – до -10. Ожидается ветер до 9 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 400 тысяч человек полностью привились от коронавируса в Иркутске (подробности)

Суд оставил без изменения приговор полицейским, пытавшим многодетную мать в Усолье-Сибирском (подробности)