Движение на участке от улицы Майской до Ново-Кузьмихинской в Иркутске откроют 25 февраля

Дорогу от улиц Майской до Ново-Кузьмихинской перекроют в Иркутске до 25 февраля

В Иркутске перекрыт центральный участок дороги для транспорта в районе улицы Майской, 24, на участке от улицы Майской до Ново-Кузьмихинской. Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ по вскрытию тепловой сети. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутскэнергосбыт» в Инстаграм.

- Планируется завершить ремонт 25 февраля в 17.00, - уточнили на официальной странице ведомства.

Места проведения работ обозначены на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".

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