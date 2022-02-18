В Иркутской области задержан мужчина, давший взятку полицейскому

Мужчина подложил взятку полицейскому в 1 миллион, а получил штраф 1,2 миллиона рублей

В Иркутской области оштрафовали мужчину, пытавшегося подложить взятку полицейскому. Деньгами мужчина решил подкупить стража порядка для того, чтобы ему вернули изъятый груз. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда.

- В июле прошлого года старшему оперуполномоченному через мессенжер «WhatsApp» позвонил юрист организации, представлявший владельца, у которого изъяли груз со спиртосодержащей жидкостью и предложил встретиться для передачи правоустанавливающих документов на груз, - рассказали в суде.

При встрече были переданы документы на разрешение оборота алкоголя. А также предложен миллион рублей и озвучено предложение вернуть груз обратно. Но сотрудник полиции не согласился. Через неделю они снова встретились. Документы, которые представил владелец, не соответствовали изъятому грузу, вернуть его было невозможно.Поняв, что он лишится денег, юрист подложил взятку под сумку на сиденье машины.

Мужчину обвинили в даче взятки. Судом он оштрафован на 1,2 миллиона рублей. Долг подсудимый оплатит в рассрочку – каждый месяц по сто тысяч.

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